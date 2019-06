Spelers Liverpool vanmiddag met open bus door de stad

De parade begint om 17.00 uur Nederlandse tijd. Het laatste stuk is bij de rivier de Mersey. De stad verwacht honderdduizenden fans langs de route. Hoe lang de huldiging duurt, durft de gemeente niet te zeggen.

Liverpool won zaterdagavond de Champions League. In de finale in Madrid werd Tottenham Hotspur met 2-0 verslagen. Het was de zesde keer dat de Reds het belangrijkste clubtoernooi van Europa wonnen.