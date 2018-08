Spelers La Liga dreigen met staking vanwege duels in VS

De voetballers in de Spaanse voetbalcompetitie hebben zich fel gekeerd tegen de plannen om in de toekomst wedstrijden in de Verenigde Staten te spelen. Voorzitter David Aganzo van de Spaanse spelersvakbond AFE sluit zelfs niet uit dat de spelers gaan staken als hun bezwaren niet worden gehoord.

La Liga, de organisator van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie, kondigde vorige week aan dat in de toekomst wedstrijden op Amerikaanse bodem gespeeld gaan worden. Daarover is een vijftienjarig contract gesloten met Relevent, een sport- en mediamultinational. ,,We willen de passie voor voetbal over de hele wereld vergroten'', zei voorzitter Javier Tebas van La Liga. ,,Deze overeenkomst gaat de voetbalcultuur in de VS en Canada enorm promoten.''

De aanvoerders en vice-aanvoerders van de twintig clubs uit La Liga kwamen op initiatief van de AFE woensdag bijeen in Madrid voor spoedoverleg. Real Madrid stuurde captain Sergio Ramos, FC Barcelona werd vertegenwoordigd door de reserve-aanvoerders Sergio Busquets en Sergi Roberto. ,,Ze zijn overvallen door het nieuws en boos dat zo'n belangrijk besluit is genomen zonder dat ze zijn geraadpleegd. De spelers zijn unaniem tegen dit plan, niemand is voor", zei Aganzo. ,,Sommige clubs vinden het wel een goed plan, andere niet. Maar ik spreek hier namens de spelers.''

Onduidelijk is hoeveel wedstrijden per jaar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan gespeeld gaan worden en vanaf wanneer dat zou gaan gebeuren. Daar werd vorige week bij de presentatie van de plannen niets over gezegd. Het is wel zo goed als uitgesloten dat er ooit een 'Clásico' tussen FC Barcelona en Real Madrid naar de VS gaat.