Spelers Italië herdenken brugramp in Genua

Op WTA Finals jagende Bertens simpel door in Linz

19:22 Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het WTA-toernooi in Linz. In de eerste ronde won ze vanavond simpel van de Oostenrijkse thuisfavoriete Barbara Haas: 6-2 en 6-1. Dat betekent goed nieuws in de jacht op de WTA Finals.