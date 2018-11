Spelers huilen en bidden nadat ploeggenoot bewusteloos is geslagen

amateurvoetbal LIVE | Derby in Roosendaal, kraker voor Dongen

13:45 In Roosendaal staat zondag de derby tussen RBC en RKVV Roosendaal op het programma, in 4C is er de derby tussen Right’Oh en Be-Ready. Dongen speelt tegen ADO’20: nummer vijf tegen nummer zes. Dit en meer in ons liveblog amateurvoetbal.