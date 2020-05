Spelers Bundesliga missen vooral het publiek: sfeer ontbreekt

De Bundesliga is als eerste van alle grote Europese competities hervat, na een pauze van ruim twee maanden vanwege de coronapandemie. Er zijn tal van veiligheidsregels waar spelers en coaches zich aan moeten houden in de lege stadions. ,,Het was een beetje surrealistisch en we zullen er aan moeten wennen, maar er is geen alternatief. Ik ben blij dat we weer spelen", zei directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund.

Coach Oliver Glasner van VfL Wolfsburg vond het lastig zijn emoties in bedwang te houden. Zijn ploeg won in blessuretijd de uitwedstrijd bij FC Augsburg (1-2). ,,Zo'n winnende goal wil je vieren met de meegereisde fans voor hun tribunevak, maar dat kon niet. Ik verliet zelf even mijn coachvak omdat ik zo blij was, maar realiseerde me meteen dat ik terug moest en niet te dichtbij mijn spelers mag komen. Het is niet leuk, maar we moeten nu gedisciplineerd zijn."