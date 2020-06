Spelers Benfica gewond na aanval op spelersbus: ‘Een criminele actie’

Video Rick­sen-biograaf komt met vervolg­boek vol bizarre feiten: ‘Ricksen snoof en dronk terwijl hij ALS had’

9:48 Schrijver Vincent de Vries uit Zwolle komt met een nieuw boek over de strijd van Fernando Ricksen tegen de slopende ziekte ALS. Het is een vervolg op de biografie die de Zwollenaar eerder schreef over de veelbesproken ex-profvoetballer, die vorig jaar op 18 september overleed. Dinsdag 9 juni komt De finale strijd uit. En het belooft een bijzonder inkijkje te geven in het leven van Ricksen.