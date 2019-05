Spelers Arsenal mogen geen shirts met verwijzing naar Mkhitaryan dragen

El Ghazi leidt Aston Villa naar Premier League, Roos de schlemiel

17:59 Aston Villa heeft zich verzekerd van de bijzonder lucratieve promotie naar de Premier League. Op Wembley werd Derby County in de beslissende play-offwedstrijd van het Championship met 2-1 verslagen. Anwar El Ghazi speelde namens The Villans een positieve hoofdrol, de Nederlandse keeper Kelle Roos was namens The Rams juist de schlemiel.