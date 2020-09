Speler HSV onderbreekt interview en vliegt Dresden-supporter aan na belediging

Simon Yates wint Tirreno-Adriatico, Kelderman net naast podium

20:07 Simon Yates heeft de Italiaanse etappekoers Tirreno-Adriatico gewonnen. De Brit van Mitchelton-Scott gaf in de afsluitende tijdrit, over 10 kilometer met start en finish in San Benedetto del Tronto, zijn voorsprong niet meer weg.