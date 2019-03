Speler Boca Juniors krijgt geel voor een ‘rabona’

Schulting soeverein naar halve finale 1000 meter

13:17 Olympisch kampioene Suzanne Schulting heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finale van de 1000 meter bij het WK shorttrack in Sofia. De halve finale is later vanmiddag. Rianne de Vries redde het niet. Ze werd vierde in haar heat en is uitgeschakeld.