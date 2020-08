Speler Barça test positief op coronavirus: geen contact met eerste selectie

Dauphiné LIVE | Slagter sluipt mee in vroege vlucht tijdens lange, zware openings­rit

11:47 Het Critérium du Dauphiné geldt als één van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Tour de France en dat is ook dit seizoen, ondanks de coronacrisis, niet anders. De koers is verplaatst naar augustus en ingekort tot vijf (berg)etappes, maar toch staan er veel toppers op de deelnemerslijst van de Dauphiné, een kleine drie weken voor de start van de Tour. Wie wint de eerste rit? Volg het in ons liveblog! Speel ook mee met AD Tour Wielerspel!