Spelen stapje dichterbij voor Bertens door besluit Van den Hoogenband: ‘Wel pluspuntje’

,,In het tennis is het gewoon geen belangrijk toernooi. Iedereen is rond die tijd al bezig met de US Open. Het is al zo’n druk jaar. En als ik naar de Spelen ga, dan ben ik verplicht ook Fed Cup te spelen. En dat houdt in dat ik moet schrappen in mijn schema. Dan moet ik het toernooi van Sint-Petersburg uit mijn schema halen, waar ik vorig jaar de titel pakte en mooie herinneringen heb. Het zijn lastige keuzes, ook omdat ik voor 2020 heb besloten het wat rustiger aan te doen. Over twee weken hak ik de knoop door.”