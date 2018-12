Spektakel barst los in slotfase bij Lazio en Sampdoria

Dick Jaspers wint World Cup toernooi in Hurghada en wordt nieuwe nummer een van de wereld

18:00 Dick Jaspers heeft zaterdag het laatste wereldbekertoernooi driebanden van 2018 op zijn naam geschreven. De Willebrordse biljarter was in het Egyptische Hurghada in de finale te sterk voor de Belg Frederic Caudron: 40-34 in 21 beurten.