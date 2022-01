Speelschema Australian Open 2022: alle tussenstanden en uitslagen

Column Sjoerd Mossou | Wie niet beter wist, zou denken dat Ihattaren (19) en Vanenburg (57) van leeftijd waren gewisseld

Columnist Sjoerd Mossou over twee tegenpolen: Mohamed Ihattaren en Luuk de Jong. ‘Als Ihattaren een voetballer is die altijd (ijdele) hoop zal oproepen, dan is De Jong exact het tegenovergestelde.’

15 januari