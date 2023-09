Speel mee met ons Formule 1-spel: Neem jij Max Verstappen op in je team?

Unitas'30 maakt gehakt van Halsteren in streekder­by: ‘Ik ben teleurge­steld en schaam me er echt voor’

Unitas'30 en Halsteren zorgden voor een West-Brabants onderonsje in de vierde divisie. Een echte wedstrijd werd het echter niet. De ploeg uit Etten-Leur walste over Halsteren heen, dat zelf totaal niet thuis gaf. Het resulteerde in een afgetekende 6-0 zege voor de thuisploeg.