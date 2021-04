Speel mee met het grootste Giro Wielerspel van Nederland

Turner Schmidt trekt zich na ‘harde klap’ terug op EK: ‘Ik ben geestelijk en lichame­lijk vermoeid’

11:33 De definitieve uitschakeling voor de Olympische Spelen in Tokio kwam hard binnen bij Casimir Schmidt. De 25-jarige turner heeft zich op de Europese kampioenschappen in Bazel teruggetrokken voor de meerkampfinale later vandaag.