Speel maandag om 19.00 live mee met de GP Quiz van Rob Kamphues

Hoe werkt het?

Je speelt eenvoudig mee via onze AD app. Zorg dat je de meest recente versie op je telefoon hebt geïnstalleerd. In de AD app kun je gemakkelijk via het menu navigeren naar de FUN omgeving, hier vind je ook de quiz. Het is ook mogelijk om de quiz via de webbrowser te spelen (met uitzondering van Safari). Ga dan naar deze link! Om gratis mee te spelen hoef je alleen maar even in te loggen, zodat we jouw gegevens hebben en we de prijs naar de juiste winnaars kunnen sturen.