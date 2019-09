Speel jij al mee? Managerspel BN DeStem gaat dit weekend officieel van start

Rivaldo: Frenkie de Jong zal Barça veel brengen

11 september Rivaldo was geen voorstander van de komst van Frenkie de Jong naar FC Barcelona, maar nu is de 47-jarige Braziliaan positief over de ex-Ajacied. ,,Hij past zich goed aan en het is duidelijk dat hij een goede aankoop voor Barça is”, aldus de gewezen ster tegen Betfair.