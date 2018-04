Spartak heeft niets aan treffer van Promes

Arno Verschueren, de man van de goal, de tegengoal en dé gemiste kans: 'Ik ben er van ontdaan'

16:02 Voor Arno Verschueren was NAC-Willem II een wedstrijd met pieken en dalen. Voor rust nam de 21-jarige Belg de gelijkmaker (1-1) voor zijn rekening. Zijn eerste treffer in de eredivisie. Even later zag hij zijn tegenstander Ben Rienstra de 1-2 binnen koppen en na rust miste de middenvelder een dot van een kans op de 2-2. ,,Ik was er echt van ontdaan”, zei hij over dat laatste ‘wapenfeit.’