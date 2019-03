Sparta-spits Veldwijk plaatst zich met Zuid-Afrika voor Afrika Cup

Korte invalbeurtLars Veldwijk heeft zich met Zuid-Afrika geplaatst voor het toernooi om de Afrika Cup. De spits van Sparta mocht in de laatste groepswedstrijd tegen Libië diep in de blessuretijd nog even invallen voor uitblinker Percy Tau.

De Zuid-Afrikanen wonnen het duel, dat in de Tunesische stad Sfax werd gespeeld, met 1-2. Thulani Serero van Vitesse bleef op de bank. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Tau opende kort na rust de score en tekende na de gelijkmaker van Ahmad Benali (strafschop) ook voor de 1-2. ‘Bafana Bafana’ eindigde met twaalf punten uit zes wedstrijden als tweede in de groep achter Nigeria (dertien).

Veldwijk debuteerde eind 2016 in het Zuid-Afrikaanse elftal. Het bleef lang bij die ene interland voor de spits uit Uithoorn, die voor Zuid-Afrika international is geworden omdat zijn vader daar werd geboren. Met zeventien doelpunten voor Sparta in de Keuken Kampioen Divisie trok Veldwijk toch weer de aandacht van bondscoach Stuart Baxter. De 27-jarige spits mag nu ook hopen op deelname aan de Afrika Cup.

Met Zuid-Afrika is het deelnemersveld compleet. Aan het toernooi, dat komende zomer in Egypte wordt gehouden, doen 24 landen mee. Bondscoach Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert plaatsten zich zaterdag met Kameroen al voor de eindronde. De titelhouder deed dat in stijl, door de Comoren met 3-0 te verslaan. Aanvankelijk was Kameroen als gastland al automatisch geplaatst voor het toernooi, maar de Afrikaanse bond besloot enkele maanden geleden om de organisatie over te dragen aan Egypte. De accommodaties in Kameroen voldeden niet en er waren zorgen om de veiligheid.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP