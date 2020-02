Spanning helemaal terug in Serie A na pijnlijke nederlaag Juventus

Juventus verloor in december bij Lazio (3-1) en ging onlangs ook onderuit bij Napoli (2-1). Cristiano Ronaldo bracht de ‘Oude Dame’, waar Matthijs de Ligt de hele wedstrijd volmaakte, in Verona na 65 minuten op voorsprong. De Portugees scoorde in de tiende competitiewedstrijd op rij. Hij tekende in die reeks voor vijftien treffers. Alleen Gabriel Batistuta heeft een nog langere reeks in de Serie A staan. De Argentijn scoorde in het seizoen 1994-1995 elf duels op rij voor Fiorentina.



Fabio Borini trok de stand gelijk na geklungel achterin bij Juventus. Pazzini bezorgde Hellas Verona vanaf 11 meter de winst. Internazionale kan zondag in punten op gelijke hoogte komen met koploper Juventus als het de stadsderby tegen AC Milan wint.