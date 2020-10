Spannend gevecht tussen Leeds en City blijft onbeslist

Djokovic staat wéér maar vijf games af, nu wacht eerste test

20:40 Net als in zijn twee eerdere wedstrijden, heeft Novak Djokovic ook in de derde ronde slechts vijf games afgestaan. Een kleine twee uur had de nummer 1 van de wereld nodig tegen lucky loser Daniel Galán: 6-0 6-3 6-2