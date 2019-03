Spanje zonder Isco, Koke en Saúl

Nieuwe status Max nu echt de absolute kopman bij Red Bull

9:25 Aan de vooravond van zijn vijfde seizoen in de Formule 1 is Max Verstappen (21) voor het eerst de meest ervaren coureur van zijn team. ,,Max verslaan moet nu echt nog niet mijn doel zijn’’, beseft nieuwkomer Pierre Gasly, die veel in te halen heeft.