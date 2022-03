Spanje zonder geblesseerde Garbiñe Muguruza tegen Nederlandse tennissters

,,Het spijt me heel erg, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren’́’, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld, die Roland Garros in 2016 won en een jaar later ook Wimbledon. Afgelopen jaar was ze de beste op de WTA Finals in Mexico. Muguruza voerde samen met Paula Badosa, zesde op de mondiale ranglijst, de Spaanse ploeg aan voor de ontmoeting op 15 en 16 april met Oranje op gravel in de Maaspoort. Inzet van dat duel is deelname aan de finale van het landentoernooi, eind dit jaar.

Naast Muguruza trok ook Simona Halep zich terug in Miami. De Roemeense kampt met een spierscheuring. Halep had naar eigen zeggen al last van haar linkerbeen sinds haar verloren halve finale in Indian Wells tegen de Poolse Iga Swiatek.

,,Toen ik aan het trainen was in Miami, voelde ik ineens een scherpe pijn in mijn linkerbeen”, schrijft de 30-jarige Roemeense op Twitter. Een MRI-scan bracht een spierscheuring in haar dijbeen aan het licht. Halep, winnares van Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019, staat zeker drie weken aan de kant.