Spanje ziet niets in nieuwe plannen FIFA

,,Het is mijn taak om de voetbalindustrie in Spanje te beschermen en deze toernooien beschadigen het voetbal alleen maar. Dit gaat ten koste van de nationale competities'', aldus Tebas tegen de Financial Times. ,,Het lijkt erop dat we teruggaan naar de tijd van de 'oude' FIFA, waar beslissingen werden genomen in heel kleine comités en er geen transparantie was.''



Eerder spraken ook andere grote voetballanden zich uit tegen de ideeën van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser pleit voor een uitgebreide versie van het WK voor clubteams en de komst van een mini-WK met acht toplanden in plaats van de Confederations Cup.