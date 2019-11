Spanje via titelhouder verder in Davis Cup

The White Boys is gered: ‘We hebben veel geleerd en komen sterker terug’

16:36 WASPIK - The White Boys is gered. De voetbalclub uit Waspik-Boven zat in de financiële problemen, nadat de vorige voorzitter allerlei toezeggingen niet kon waarmaken. ,,We hebben veel geleerd, maar komen sterker terug”, zegt penningmeester Fons Verharen. De seniorenteams blijven voetballen, de jeugdopleiding werkt volgens een nieuw concept.