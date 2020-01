Spanje toch naar halve finale ATP Cup, ondanks verlies Nadal

Primeur voor Rucphen: NK veldrijden via twaalf camera's live te volgen

15:00 De Binnentuin in Rucphen is op 11 en 12 januari het strijdtoneel van het NK veldrijden. In deze serie tellen we af richting die titelstrijd, nu nog precies één dag. Vandaag aan het woord: Stan Godrie en Marianne Vos over de nieuwigheden in hun sport.