Spanje ontstemd over vlag Bale: ‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde’

De actie van Bale, die sinds 5 oktober tegen Granada CF niet meer in actie kwam voor de Koninklijke, viel vandaag slecht in Spanje. Marca sprak er vandaag schande van. ‘Bale lijkt zich nu echt onmogelijk te hebben gemaakt in Madrid’, zo schreef de Spaanse sportkrant in een opiniestuk. ‘Voor de zoveelste keer kleineerde Bale Real Madrid en zijn fans. Hij bespot de club die hem al jaren betaalt - en niet zo’n beetje ook. Maar straks is hij weer verrast als het publiek in Bernabéu hem uitfluit.’