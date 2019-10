Spanje nog niet geplaatst voor EK na late tegengoal in Oslo

Samenvatting Italië met zevende overwin­ning naar EK

23:18 In navolging van België hebben ook de Italiaanse voetballers zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini zette ook de zevende wedstrijd in groep J in winst om. De Italianen versloegen Griekenland, de ploeg van bondscoach John van 't Schip, met 2-0 in het Stadio Olimpico van Rome.