Spanje mist geblesseerde Thiago in Jeruzalem

Vertonghen evenaart Ceulemans bij de Rode Duivels

18:32 Jan Vertonghen mag zich recordinternational van België noemen. De verdediger van Tottenham Hotspur startte in de basis bij de 'Rode Duivels' in het WK-kwalificatieduel met Bosnië-Herzegovina en is met 96 caps op gelijke hoogte gekomen met Jan Ceulemans.