Spaanse voetbalclub Fuenlabrada heeft 28 coronabesmettingen: ‘We zijn zeer aangeslagen’

Van Aert kopman Jum­bo-Vis­ma in Strade Bianche: ‘Ik ben er klaar voor’

11:54 De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma staat volgende week zaterdag met Wout van Aert als kopman aan de start van Strade Bianche. De eendagskoers over deels onverharde wegen in de regio Florence, met start en finish in Siena, is de eerste wedstrijd uit de UCI WorldTour na een onderbreking van bijna vijf maanden als gevolg van de coronacrisis.