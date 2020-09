Spaanse tennisster Suárez Navarro heeft lymfeklierkanker: ‘Nu zes maanden chemo’

AZ weet mogelijke opponenten bij bereiken van play-offs Champions League

14:21 Als AZ de play-offs van de Champions League bereikt, dan speelt het tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Belgische club AA Gent en het Oostenrijkse Rapid Wien. Dat heeft de loting van dinsdag in Nyon uitgewezen. AZ speelt in dat geval eerst uit, op 22 of 23 september. De return is een week later.