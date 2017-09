Spaanse tennisbond breekt met captain Martinez

Martinez is voormalig topspeelster die onder meer Wimbledon won (1994). De 45-jarige voert sinds 2013 de Spaanse vrouwen aan in de Fed Cup en is vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de mannen in de Daviscup. Ze begeleidde in juli als trainer Garbiñe Muguruza op weg naar de zege op Wimbledon.