Spaanse Super Cup komende jaren in Saoedi-Arabië: bond ontvangt 120 miljoen euro

De grote bemiddelaar in het contract tussen de bond en het land in het Midden-Oosten is Barça-voetballer Gerard Pique. Zijn bedrijf Kosmos faciliteerde het contact. Pique zelf kreeg daar geen commissie voor namens de bond, zo meldt het Spaanse AS. Onbekend is echter of Saoedi-Arabië de verdediger wel heeft betaald.



De Super Cup bestaat voortaan ook uit een toernooi met vier ploegen. Aan de komende editie, van 8 tot en met 12 januari, doen Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona en Valencia mee. De ploegen krijgen in totaal twintig miljoen euro, al zal dit niet eerlijk verdeeld worden.



De Spaanse voetbalbond benadrukt dat vrouwen de wedstrijden ook mogen bekijken. ,,Dat mogen zij zonder restricties en in kleding die zij gepast vinden”, aldus een woordvoerder van de bond. ,,Wij denken dat we de positie van de vrouwen helpen door middel van het voetbal.” Daarnaast zal de Spaanse bond investeren in de voetbalcompetitie voor vrouwen in het Arabische land.



In januari werd de Italiaanse Super Cup ook gespeeld in het Koning Abdullahstadion in Jeddah, maar daar moesten vrouwen nog in een apart vak plaatsnemen.