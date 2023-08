Spaanse regering en speelsters eisen vertrek Luis Rubiales: ‘Jouw gedrag overschaduwt de wereldtitel’

Met videoDe voetbalsters van de Spaanse selectie hebben in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat ze niet meer in actie komen totdat voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse bond uit zijn functie is gezet. De voorzitter ligt onder vuur voor het geven van een kus op de mond van international Jenni Hermoso na de gewonnen WK-finale tegen Engeland afgelopen zondag in Sydney. Rubiales maakte het er niet bepaald beter op met zijn teksten vijf dagen na de wereldtitel.

Borja Iglesias stelt zich voorlopig niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg. ,,Ik doe niet meer mee totdat er dingen veranderen en niet meer onbestraft blijven”, laat de spits van Real Betis via sociale media weten. Ook tientallen andere spelers en speelsters spreken zich hard uit over de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales, die eerder vandaag een bizarre persconferentie gaf.

,,Het dragen van het shirt van het Spaanse nationale team is een van de mooiste dingen die mij in mijn carrière zijn overkomen", zegt Borja Iglesias, die als laatbloeier vorig jaar twee interlands mocht spelen. ,,Ik weet niet of ik op een gegeven moment weer een optie zal zijn voor de nationale ploeg, maar ik heb de beslissing genomen om niet terug te keren naar het nationale team totdat de zaken veranderen en dit soort daden niet ongestraft blijven.”

,,Ik ben verdrietig en teleurgesteld. Als voetballer en als persoon voel ik me niet vertegenwoordigd door wat er vandaag is gebeurd in Madrid. Ik vind het jammer dat ze blijven aandringen en focussen op een speelster die niets fout heeft gedaan. Laten we hopen op een eerlijker, menselijker en fatsoenlijker voetbal", schrijft de 30-jarige spits, die doelt op Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond die zondag vlak na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0) speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond kuste. Rubiales kreeg veel kritiek, ook van de FIFA en de Spaanse premier Pedro Sánchez. Hij bood zijn excuses aan, maar besloot niet af te treden.

,,Ik neem geen ontslag”, riep Rubiales vijf keer bij het spoedberaad van de Spaanse bond. ,,Het was een spontane wederzijdse kus. Ik zal vechten tot het einde. Het gaat hier niet om gerechtigheid, maar om een sociale executie.”

Rubiales bestempelde zichzelf als slachtoffer en beschuldigde onder meer de media van een heksenjacht. Na zijn duidelijke taal kreeg hij applaus van een deel van de aanwezigen, onder wie de bondscoaches Jorge Vilda (van de vrouwenploeg) en Luis de la Fuente (van de mannenploeg). Vilda, al sinds 2015 bondscoach en daarvoor zes jaar werkzaam bij de vrouwelijke jeugdteams, kreeg van Rubiales zelfs te horen dat hij een nieuw vierjarig contact kan verwachten voor een jaarsalaris van 500.000 euro.

Spaanse regering onderneemt stappen tegen Rubiales

De Spaanse regering onderneemt juridische stappen tegen Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. De regering wil de voorzitter uit zijn functie ontheffen na zijn controversiële kus aan international Jenni Hermoso na de finale van het WK. ,,De regering is vandaag met de procedure gestart om meneer Rubiales uitleg te laten geven voor het sporttribunaal en als het sporttribunaal ermee instemt, dan kan ik verklaren dat we meneer Rubiales uit zijn functie ontheffen”, zei minister van sport, Victor Francos, die tevens de president is van de Spaanse Hoge Raad voor de Sport (CSD), zei ook dat de controverse “het #MeToo is van het Spaanse voetbal”. De verwachting was dat Rubiales vrijdag zou opstappen, maar hij besloot aan te blijven en noemde zichzelf het slachtoffer. Die teksten leidde tot veel verontwaardiging. De CSD en de internationale spelersvakbond FIFpro hebben eerder ook al maatregelen aangekondigd om Rubiales toch uit zijn functie te krijgen.

Ook Héctor Bellerín, teamgenoot van Borja Iglesias bij Real Betis, liet van zich horen. ,,Wat er nu gebeurt, is werkelijk schandelijk. Dit niveau van vulgariteit, spelen met de verklaringen van het slachtoffer en bovendien het lef hebben om haar de schuld te geven en haar vervolgens het slachtoffer te maken van misbruik. Hoe kan dit ongestraft blijven? Voetbal is een sociaal instrument om vooruitgang te boeken in de maatschappij. Machismo mag binnen dit systeem niet thuishoren. De narcist gelooft nooit dat hij een fout heeft gemaakt. Hij is in staat te liegen, de waarheid te manipuleren en het slachtoffer schuldig te maken om zijn macht boven anderen te behouden.”

Alexia Putellas, sterspeelster van Spanje en al ruim tien jaar een goede vriendin van Hermoso, nam het ook op voor haar. ,,Dit is onaanvaardbaar”, schreef ze op X, voorheen Twitter. ,,Ik ben met jou Hermoso.” Veel andere internationals, buitenlandse speelsters van Barcelona en clubcaptain Sergi Roberto kwamen met vergelijkbare teksten en steunbetuigingen naar buiten op Twitter en Instagram.

54-voudig Spaans international María Pilar ‘Mapi’ León, speelster van Champions League-winnaar FC Barcelona, besloot net als haar clubgenoten Patricia Guijarro, Clàudia Pina en Sandra Paños, niet mee te gaan naar het WK. Acht speelsters van Barcelona gingen uiteindelijk wel, waarmee het samen met Real Madrid hofleverancier was bij de wereldkampioen. ,,Het was niet nodig om veel tijd door te brengen bij de nationale selectie om in te zien dat wat vorig jaar werd geëist, geen simpele driftbui was. De beelden spreken voor zich, en ik denk niet dat er nog veel meer aan toe te voegen is. Het is onaanvaardbaar", zei León.

Vorig jaar eisten vijftien speelsters al het vertrek van bondscoach Jorge Vilda, maar de Spaanse bond/Rubiales ging daar niet in mee. Sommige speelsters kwamen terug op dat protest omdat ze toch graag het WK wilden meemaken, maar het viertal van Barcelona besloot voet bij stuk te houden en krijgt daar nu veel respect voor in Spanje en bij de vaste volgers van het vrouwenvoetbal.

Oranje-international Merel van Dongen, die sinds 2018 in Spanje voetbalt voor Real Betis en Atlético Madrid, liet ook van zich horen. ,,Zoals de grote grote Gianni Infantino ooit zei: Vrouwen, kies de juiste gevechten! Oooohh, let maar eens op, hoe de Spaanse vrouwen deze strijd aangaan. Ik ben trots om te zien hoe vrouwen, mannen, media en politiek in Spanje zich eindelijk verenigen om iets te veranderen dat al jaren niet klopt. Het is voorbij nu. Het is tijd voor gerechtigheid.”

Iker Casillas, aanvoerder van de Spaanse mannenploeg die het EK 2008, WK 2010 en EK 2021 won, liet ook van zich horen op X. ,,Ik schaam me voor jouw gedrag", schreef Casillas na de opmerkelijke teksten van Rubiales. ,,De afgelopen vijf dagen hadden we over over onze vrouwelijke voetbalsters moeten praten die zondag wereldkampioen zijn geworden. Over de vreugde die ze ons allemaal gaven! Opscheppen over een titel die we in het vrouwenvoetbal niet hadden, maar nu wel. Maar jouw gedrag heeft alles overschaduwd.”

Ook de Spaanse doelman David de Gea heeft geen goed woord over voor Rubiales. ,,Mijn oren bloeden”, liet hij weten.

