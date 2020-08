Spaanse pers lovend over Frenkie de Jong: ‘Beste man op het veld’

Marca, een Madrileense krant, was lovend over De Jong: ,,Hij was misschien wel de beste speler aan de kant van FC Barcelona. Hij bepaalde het ritme op het middenveld, hij legde het tempo op dat zijn teamgenoten moesten volgen. Als hij zijn beste niveau haalt, is Barcelona een volledig ander team.”



Mundo Deportivo was ook zeer onder de indruk van het spel van de Nederlander: ,,Hij was de beste man, na Lionel Messi. Gedurende de wedstrijd werd hij steeds beter. De Jong bepaalde het ritme: hij versnelde als dat nodig was, vertraagde als dat nodig was en hij nam steeds weer de juiste beslissingen.”



El Periódico, ook een toonaangevende sportkrant in Spanje, gaf De Jong een 8 als rapportcijfer. ,,Van weinig naar steeds meer, het is goed nieuws voor FC Barcelona dat hij zich steeds meer met het spel gaat bemoeien”, aldus het medium. El Desmarque vond dat De Jong een 7 als cijfer verdiende. ,,Hij was de beste op het middenveld van FC Barcelona. De meeste acties in de as van het veld kwamen van hem. Hij leefde helemaal op, nu hij uit de schaduw van Busquets kon stappen.”



Van Diario Sport kreeg de Nederlander een 9 als rapportcijfer. ,,De beste man op het veld. De Nederlander had al gewaarschuwd dat hij niet tevreden was met zijn prestaties tot dusver en schudde alle zorgen van zich af. Hij was overal op het veld te vinden en gaf een fenomenale assist op Messi.”