Spaanse minister: Valencia - Atalanta en Getafe - Inter volgende week in leeg stadion

Meespelen Ronaldo in bekerwed­strijd Juventus onzeker door zieke moeder

20:06 Het is onzeker of Cristiano Ronaldo woensdag met Juventus meespeelt in de halve finale van de Coppa Italia tegen AC Milan. ,,Wegens persoonlijke omstandigheden is Cristiano naar Portugal afgereisd. Ik weet niet of hij erbij zal zijn", liet coach Maurizio Sarri weten.