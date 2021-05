Spaanse media: ‘Zidane heeft spelers al verteld dat hij vertrekt bij Real’

Radiostation Onda Cero meldt dat Zidane zijn selectie na de 2-2 tegen Sevilla vorige week op de hoogte heeft gesteld van zijn besluit. Real Madrid verzuimde in dat duel om de koppositie te heroveren. Volgens Marca sprak Zidane zijn spelersgroep zelfs al voor de wedstrijd toe.

,,De Fransman begrijpt dat zijn cyclus in Madrid voorbij is en dat het tijd is om een ​​stap opzij te zetten’’, zo schrijft de krant. ,,Het is de tweede keer dat Zidane Madrid als coach verlaat, al is het deze keer niet zo verrassend als de eerste.‘’

Op Zidane is dit seizoen veel kritiek. Real werd in januari uit de Copa del Rey geknikkerd door derdeklasser Alcoyano en werd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Chelsea. De Koninklijke heeft met nog twee competitiewedstrijden te gaan een achterstand van twee punten op koploper Atlético Madrid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de vraag zaterdag of hij volgend seizoen trainer zou blijven, antwoordde Zidane: ,,Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben hier, we spelen morgen en volgende week, maar ik weet niet wat er daarna gebeurt, want dit is Real Madrid”, vertelde hij op de persconferentie voor het duel met Athletic Bilbao van vandaag.

Zidane stapte in 2018 op bij Real Madrid nadat hij voor de derde keer op rij de Champions League had gewonnen. Tien maanden later keerde hij terug bij de club.