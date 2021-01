Spaanse media vol lof over ‘hoofdrolspeler’ Frenkie de Jong: ‘Hij is nu beter dan bij Ajax’

Frenkie de Jong was gisteren een van de uitblinkers bij FC Barcelona, terwijl hij ook bij enkele mindere momenten betrokken was. Toch waren de Spaanse kranten unaniem positief over de prestatie van de Nederlander in de wedstrijd tegen Real Sociedad om een finaleplek in de strijd om de Supercopa, die door Barça gewonnen werd na het nemen van strafschoppen.

De Jong miste in de beslissende penaltyreeks zijn strafschop en veroorzaakte met een handsbal een penalty tijdens de wedstrijd, maar was met een kopbal ook trefzeker en bepaalde het ritme op het middenveld. El Mundo Deportivo heeft dan ook het gevoel dat de Oranje-international een nieuwe stap in zijn ontwikkeling gezet heeft. ,,Hij is volwassen geworden. Hij moest een stapje voorwaarts maken en heeft een enorme stap vooruit gezet.”

Volledig scherm Frenkie de Jong viert zijn doelpunt tegen Real Sociedad. © REUTERS De sportkrant vergelijkt de huidige De Jong met de De Jong in zijn Ajax-tijd. ,,Hij is inmiddels een completere en betere speler geworden dan dat hij bij Ajax was. In zijn eerste jaar moest hij duidelijk nog wennen en ook de start van dit seizoen was niet overtuigend, maar een gesprek met Ronald Koeman lijkt hem bevrijd te hebben. Buiten zijn doelpunt nam hij Barcelona tegen Sociedad ook echt op sleeptouw.”

El Periódico sluit zich aan bij die woorden en prijst vooral de inhoud die De Jong gekweekt heeft. ,,Hij is op zijn 23ste in staat om van strafschopgebied naar strafschopgebied te pendelen. Hij speelt al een hele tijd zeer constant en goed en lost momenteel ieders verwachtingen in.” Sport geeft De Jong het rapportcijfer 8 voor zijn prestatie. ,,Hij was een hoofdrolspeler op het veld en werd gedurende de wedstrijd steeds dreigender.”

Dat De Jong nu voor de derde keer in een maand tijd trefzeker was, valt El Mundo Deportivo op. Koeman gebruikt de spelmaker al weken in een meer aanvallende rol op het middenveld. ,,Vorig seizoen maakte hij in totaal slechts twee doelpunten.” Koeman stelde na afloop tevreden vast dat zijn middenvelder steeds beter weten op te duiken in het vijandelijke strafschopgebied.

