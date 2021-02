Spaanse media verwoestend over Dest: ‘Hij zakte voor de test en stond keer op keer voor schut’

Video Matchwin­ner Bilate: ‘Lekker om mezelf te revanche­ren na het missen van een kans’

0:01 NAC-spits Mario Bilate werd dinsdagavond tegen Telstar matchwinner met zijn 1-2. Door de overwinning loopt NAC in op Almere City. In Velsen-Zuid moesten de Bredanaars lang wachten op de verlossende treffer. ,,Het maakt me niet uit hoe en wanneer ze vallen, als ze er maar in gaan en we met drie punten eindigen.”