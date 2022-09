Spaanse media prijzen ‘ideale middenveld’ Barcelona, zónder Frenkie de Jong

,,Over dit middenveld is geen twijfel meer mogelijk’, schrijft Sport. ,,Busquets, Gavi en Pedri vormen nu bij Barcelona de Bermuda-driehoek. Busquets zorgde voor moed, Gavi voor agressiviteit en klasse en Pedri danst simpelweg over het veld. Een beter en creatiever middenveld is er niet in het Spaanse voetbal.”

Ook AS komt met superlatieven om de kracht van het ‘ideale middenveld’ van Barcelona te omschrijven. ,,Busquets had het op het begin wat lastig, maar daarna groeide zijn spel exponentieel. En dan Pedri: als hij aan de bal is, lijkt het of de zwarte wolken wegtrekken en de zon opkomt. Het klopt dat Xavi al zijn posities dubbel bezet heeft, maar spelers als Pedri maken echt het verschil.”

De pas achttienjarige Gavi wordt echter alom gezien als man van de wedstrijd. ,,Hij was weliswaar niet rechtstreeks betrokken bij een doelpunt , maar had wel een enorm aandeel in de overwinning. Hij speelt op sterrenniveau”, jubelt AS. Die mening wordt gedeeld door ESPN: ,,Terwijl de aanvallers van Barça het applaus kregen en de schade aanrichtten, was Gavi stilletjes briljant.”

Ook Xavi wees Gavi na afloop aan als uitblinker. ,,Zonder de rest tekort te willen doen, maar hij was misschien wel de beste speler op het veld”, zei de trainer op zijn persconferentie. ,,Maar mij verbaast het niks, want ik zie hem elke dag trainen.”

Balverlies

De Jong moest geduld hebben en kwam pas na ruim een uur spelen in het veld voor Pedri. Volgens Sport haalde hij er niet het maximale uit. ,,Toen hij in het veld kwam waren de ruimtes groot, maar hij slaagde er niet in om deze optimaal te benutten. Weliswaar gaf hij een paar goede passes, maar hij verloor ook ballen door overmoed.” ESPN geeft de middenvelder voor zijn korte optreden een 6.

De Oranje-international, die de afgelopen transferperiode besloot om niet te vertrekken uit Camp Nou, kreeg dit seizoen weliswaar in alle vier de competitiewedstrijden speeltijd, maar stond slechts eenmaal in de basis. Ploeggenoot Memphis Depay kwam, mede door de komst van Robert Lewandowski, het hele seizoen nog niet van de bank.

Barcelona is goed aan de competitie begonnen en bezet na vier speelronden de tweede plaats in La Liga, met tien punten. Lewandowski is met vijf doelpunten gedeeld topscorer van La Liga. Alleen de nog foutloze koploper Real Madrid staat er beter voor.

