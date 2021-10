Spaanse media ongenadig voor FC Barcelona: 'Probleem is niet Koeman, probleem is een zeer zwakke selectie'

Volgens Mundo Deportivo is het seizoen na wéér een teleurstellende wedstrijd voor FC Barcelona alweer voorbij. ,,Het is begin oktober en Barça doet niet meer mee. Zou dat in de recente geschiedenis ooit zijn gebeurd? Het bezoekje aan Wanda Metropolitana, gesteund door citaten van Juan Laporta aan het adres van Ronald Koeman, eindigde in een requiem (dodenmis) voor een lusteloze ploeg. De titelpretendent werd afgeserveerd door de kampioen, verscheurd door een paar krachtige klauwen.”

Volgens de Catalaanse krant werd in Madrid weer twijfel gezaaid over de positie van Koeman. ,,De doelpunten van Lemar en Luis Suárez verpletterden de hoop op een langer verblijf van Koeman al in de eerste helft. FC Barcelona werd ontmanteld.”

Niet alleen Mundo Deportivo maakte een verwijzing naar het geloof, ook Marca greep terug op Bijbelse metaforen. ,,Woensdag na het debacle in Lissabon tegen Benfica was Ronald Koeman eigenlijk al dood. Sterker, hij had het zelf min of meer gefluisterd, maar plots stond hij zaterdag weer op, wakker geschud door Laporta, die de dagen ervoor verdwaalde in de zoektocht naar een (vooral goedkope) vervanger. Wat er ook zou gebeuren in Madrid, Koeman zou mogen blijven zitten. Maar wat gebeurde er? Barça crashte opnieuw.”

Quote Het probleem is niet de trainer, althans, niet het grootste probleem AS

Wat het bedroevende resultaat tegen Atlético voor Koeman betekent, is nog in de sterren geschreven. Dagblad Sport durft daarover geen uitspraken te doen. ,,Het was zielloos wat Barcelona liet zien. Koeman mag sowieso aanblijven, zo kreeg hij voor de wedstrijd te horen, maar we moeten de komende dagen afwachten wat die belofte écht betekent.”

Volledig scherm Memphis Depay. © AFP

Waar Atlético gisteravond geen enkel medelijden kende met FC Barcelona, daar houdt Sport Koeman in een uitgebreide analyse de hand boven het hoofd. ,,Met of zonder Ronald Koeman: dit is wat het is bij Barcelona. Het probleem is niet de trainer, althans, niet het grootste probleem. Het echte manco is een zeer zwakke, niet-uitgebalanceerde selectie. Sommige spelers zijn gewoon niet goed genoeg om überhaupt op de bank te mogen plaatsnamen. Barcelona is gewoon een zwakke ploeg, een heel zwakke ploeg zelfs die defensief zeer kwetsbaar is. Elke tegenstander van een beetje niveau is in staat om de Blaugranas te vernietigen. Bayern deed het, Benfica deed het en nu Atlético. Drie pijnlijke nederlagen legden de realiteit bij FC Barcelona bloot: de club voor niemand nog concurrentie.”

Onzichtbaar

Ook de commentaren voor de Nederlanders in Catalaanse dienst loog er niet om. ,,Frenkie de Jong droeg niets bij tegen Atlético, was onzichtbaar. Hij beleeft een van zijn slechtste fases sinds hij bij Barcelona speelt”, zo schreef AS. Ook Mephis Depay kreeg er van langs. ,,De Nederlandse leeuw brult niet meer. Memphis heeft zichzelf gekooid en is een poesje geworden.”

Volledig scherm Ronald Koeman op de tribune met Jordi Cruijff. © AFP