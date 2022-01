Spaanse media onder indruk van ‘onbetaalbare’ Luuk de Jong: ‘Hij is precies wat Barcelona nu nodig heeft’

Na zijn winnende goal op Mallorca (0-1) leek Luuk de Jong zaterdag in Granada alweer de matchwinner te worden voor Barcelona. De late gelijkmaker van de thuisclub (1-1) stond een nieuwe zege in de weg, maar de lof voor de Nederlandse spits was er in de Spaanse media niet minder om.

Hoewel Barcelona opnieuw pijnlijk puntenverlies leed, zijn de Spaanse kranten unaniem in hun oordeel over Luuk de Jong. Samen met doelman Marc-Andre ter Stegen was hij tegen Granada de uitblinker bij de ploeg van Xavi. ,,Ter Stegen en Luuk voorkomen groter kwaad’’, kopt AS. ,,Luuk speelde zijn beste wedstrijd in het shirt van Barcelona. Hij maakt niet alleen doelpunten, maar weet ook goed te verdelen en in de aanval de oplossingen te vinden.’’

De spits had pech dat zijn eerste goal voor rust werd afgekeurd wegens buitenspel van Gavi en scoorde niet veel later bijna met een hoogstandje door het met een ‘scorpionkick’ te proberen. ,,Hij stond op het punt René Higuita te evenaren’’, trok AS de vergelijking met de legendarische actie van de doelman van Colombia.

SPORT vergeleek het kunststukje met een actie van Zlatan. ,,Net als op Mallorca (toen hij bijna doel trof met een fraaie omhaal) probeerde De Jong het met een acrobatisch schot, dit keer in de stijl van Ibrahimovic. De bal ging nipt over de lat.’’

Volledig scherm Luuk de Jong probeert het met een 'scorpionkick'. © AFP

Volgens AS heeft de eerder verguisde De Jong zijn waarde voor Barcelona inmiddels wel bewezen. ,,De waarheid is dat Xavi er goed aan zou doen zijn vertrek te heroverwegen’’, schrijft de krant, die De Jongs vervanger Memphis Depay een draai om de oren geeft. ,,Lusteloos’’, wordt de rentree van de Oranje-international genoemd. ,,Barça speelde met negen.’’

Ook andere kranten begrepen weinig van die wissel. El Periódico, die De Jong beloonde met een 7, gaf Memphis voor zijn invalbeurt van een half uur een 4. Marca kon slechts gissen naar de motieven van Xavi: ,,Luuk was de beste, maar zijn coach besloot hem naar de bank te sturen zodat zijn landgenoot kon meedoen. Grillen van trainers die hier meer van weten dan de rest van de stervelingen.’’

,,Xavi lijkt te beseffen dat hij niet zonder Luuk de Jong kan’’, stelt Marca. ,,Tenminste niet zolang hij de meeste van zijn aanvallers uit de roulatie heeft. Hij is precies wat Barcelona nu nodig heeft. In het uur dat hij op het veld stond, was hij de scherpste man van Barça.’’

Volledig scherm Luuk de Jong (l) wordt gefeliciteerd door Gavi na zijn rake kopbal in Granada. © AFP

Marca weet dat De Jong normaal gesproken zal vertrekken bij Barcelona. Maar tot die tijd kan de ploeg hem zeer goed gebruiken. Die mening is ook SPORT toegedaan. ,,De Nederlandse aanvaller die in alle lijsten van mogelijke transfers van deze wintermarkt voorkomt, maakte dit seizoen de achtste kopgoal voor FC Barcelona, ​​waarvan hij er twee zelf voor zijn rekening nam. Hij heeft nu al 3 goals gemaakt in de 13 wedstrijden waaraan hij heeft deelgenomen.’’

,,Luuk de Jong was een van de grote hoofdrolspelers’’, aldus SPORT. ,,Xavi Hernández koos voor hem in de basiself hoewel Memphis Depay al hersteld is en zette hem in het centrum van de aanval. Zoals hij deed tegen Real Mallorca, betaalde Luuk het vertrouwen terug door de gevaarlijkste aanvaller te zijn en de score te openen. Een eerlijke beloning voor de speler die Barça’s gevaarlijkste man was geweest.‘’

Volledig scherm Luuk de Jong zet Barcelona op voorsprong tegen Granada. © AFP

,,Onbetaalbaar’’, wordt De Jong genoemd in Mundo Deportivo. ,,Met zijn tweede doelpunt in 2022 wil de Nederlander laten zien dat hij hier een plek heeft.’’

De Jong had eigenlijk twee goals op zijn naam moeten krijgen. Dat zijn eerste goal werd afgekeurd, wilde er bij AS niet in. ,, De aanvaller die gehuurd werd van Sevilla maakte in de achtste minuut een doelpunt dat door de VAR werd geannuleerd, na drie minuten bekijken van een video totdat hij vermeend buitenspel van Gavi vond.‘’