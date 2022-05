Spaanse media na comeback Real Madrid: ‘De grootste nacht in de geschiedenis van Bernabéu’

Spaanse media zijn lyrisch over Real Madrid, de Engelse pers is vol verbazing in het commentaar op de pijnlijke uitschakeling van Manchester City in de halve finales van de Champions League.

,,De grootste nacht in de geschiedenis van Estadio Santiago Bernabéu", opent Marca, de grootste sportkrant van Spanje, dat als volgt kopte op de voorpagina ‘God, kom naar beneden en leg het ons uit’. In het verhaal wordt beschreven wat deze avond zo memorabel maakte. ,,Real Madrid stond in de 89e minuut over twee duels met 5-3 achter tegen Manchester City en had nog geen schot op doel gekregen. En toch hebben ze zich gekwalificeerd voor de Champions League-finale in Parijs. Als de winst op PSG al onverklaarbaar was en de uitschakeling van Chelsea al ongelooflijk was, is gisteravond in Chamartín gewoon de beste avond van een stadion dat alles wel dacht te hebben gezien. En dat zegt veel, heel veel", schrijft Santi Siguero van Marca. ,,Zonder afbreuk te doen aan de comebacks in de jaren 80 in de UEFA Cup, zonder de grote Europese avonden van de afgelopen jaren te ondermijnen. Maar wat er gisteravond in La Castellana gebeurde, vindt geen vergelijking in de geschiedenis. Vanwege het podium waarop het gebeurde, vanwege het onverwachte moment waarop het nog gebeurde, vanwege de ijzersterke tegenstander, vanwege de sfeer, vanwege alles.”

Ook coach Carlo Ancelotti krijgt grote complimenten van Marca. ,,Carlo Ancelotti maakte het niet te ingewikkeld toen hij afgelopen zomer terugkeerde bij Real Madrid. Hij trok de hiërarchie recht en respecteerde de kwaliteiten van een team met meerdere grote kampioenen, zoals Modric, Kroos, Casemiro en Benzema. Het middenveld was symptomatisch, want geen van de drie CKM-spelers (Casemiro-Kroos-Modric), die jarenlang onaantastbaar waren, maakte de wedstrijd af op het veld. De eerste die vertrok was Kroos, vervangen door het enorme talent Camavinga, en daarna volgden Modric en Casemiro tegelijkertijd, nog voordat de comeback plaatsvond. De invallers zorgden voor nieuwe energie en maakten uiteindelijk het verschil", schrijft Marca. ,,Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder een Bernabéu dat opnieuw een ketel was waarin de derde grote club smolt, na PSG en Chelsea. De fans geloofden er altijd in en zorgden voor deze collectieve waanzin.”

Diario AS, de andere grote sportkrant uit Madrid, kopte als volgt: ‘Real Madrid is van een andere planeet'. ,,Real Madrid is gemaakt van ander materiaal dan alle andere clubs ter wereld. Het is materiaal van altijd blijven dromen, van nooit opgeven, van onvoorstelbare overwinningen en comebacks.”

Manuel Jabois van El Pais was ook nog vol ongeloof. ,,Ik weet niet hoe ik moet uitleggen, en dat wil ik ook niet, wat er gebeurde in het Bernabéu en op de plaatsen waar de wedstrijd op televisie werd uitgezonden, toen Real Madrid in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt scoorde tegen City. Ik weet alleen dat Real Madrid nooit meer Real Madrid was dan in op dat moment, en in de minuten die volgden, en dat alles wat er daarna in het Bernabéu gebeurde, iets is wat wij Madridista’s ons zullen herinneren terwijl we leven en misschien, zoals Real Madrid ook doet, nadat we al dood zijn verklaard.”

Volledig scherm © AFP

,,Wat een bizarre wedstrijd is dit. Het is misschien wel de beste en gekste wedstrijd die ik ooit heb gezien", zei voormalig Real Madrid-verdediger Jonathan Woodgate gisteravond als co-commentator op BBC Radio 5.

Het commentaar in The Guardian was ook vol ongeloof, maar kritiek op Guardiola was er niet. ,,Een belangrijk duel was die tussen Vinícius Júnior en de weer fitte City-rechtsback, Kyle Walker, die amper een centimeter toeliet op de razendsnelle Braziliaan. Walker was het symbool van het verzet van zijn team, totdat hij vlak voor het doelpunt van Riyad Mahrez het veld moest verlaten. Op dat moment was het nog onmogelijk te voorzien wat er nog zou gaan gebeuren in de absolute slotfase. Real zou nog een manier vinden om te winnen, zoals ze dat altijd doen.”

