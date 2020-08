Spaanse media maken gehakt van ontstellend zwak Barça: ‘Belachelijke vertoning!’

Barcelona is vanavond belachelijk gemaakt door Bayern München, dat liefst met 2-8 won van de Catalanen. De media in Spanje laten dan ook geen spaander heel van Barcelona na een ontstellend zwakke vertoning. De Madrileense krant AS heeft het over een ‘historische afslachting’. Kennis van de Spaanse taal is zelfs niet nodig om de koppen van zowel de sportsites als de kranten van vrijdag te begrijpen. Een overzicht.