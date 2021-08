Spaanse media lyrisch over ‘leider’ Memphis Depay bij FC Barcelona

,,Memphis was de brandende kaars in een kathedraal”, kopt AS over de Nederlander. ,,Een doelpunt van Memphis bezorgde Barça ver van Camp Nou, zonder de steun van de eigen fans, een gelijkspel. In San Mamés was het gevoel van Lionel Messi voelbaar, tot Memphis - wat een geweldige aanwinst - een punt redde. Athletic verdiende meer, maar was tegen een totaal afwezig Barcelona niet opgewassen tegen één geweldige aanvaller: Memphis.”

Ook Marca was onder de indruk van Memphis, al houdt de krant nog een kleine slag om de arm. ,,Toen Memphis een tandje bijschakelde, gaf dat Barcelona een totaal andere ‘air’. Hij heeft nu al bewezen een topspits te zijn die weinig kansen nodig heeft om het verschil te maken. Het is misschien nog wel te vroeg om van hem te eisen dat hij nu al de leider van het team is.” Sport beloonde Memphis met een 8.

Volledig scherm Memphis Depay. © AP

El Mundo Deportivo voegt toe: ,,Een geweldige goal van Memphis Depay redt Barcelona. Hij was de hoofdpersoon bij FC Barcelona. De beste kansen werden door hem gecreëerd en hij maakte op geweldige wijze zijn eerste doelpunt. Hij is nu al de leider in de voorhoede.”

Memphis blijft kritisch

Memphis zelf was niet helemaal tevreden na de 1-1 tegen Athletic. ,,Natuurlijk is één punt beter dan niets. We hebben hard gevochten en wilden echt winnen, maar het is gelijk geworden. Het is niet anders. Ik had twee keer moeten scoren. Ik ben erg blij dat ik mijn eerste doelpunt heb gemaakt, maar erg teleurgesteld dat die tweede er niet in ging”, zei de Oranje-international na afloop tegen Barça TV.

Trainer Ronald Koeman kon beter leven met het gelijkspel. ,,We begonnen veel te onrustig en konden daarom de vrije man niet vinden. We bleven maar fouten maken en kwamen niet onder de druk uit. Beetje bij beetje ging dat beter en na de 1-0 was onze reactie goed. We hadden zelfs nog kunnen winnen, al was dat misschien onterecht geweest.”

Volledig scherm Ronald Koeman. © AFP

Koeman had ook nog wat mooie woorden over voor Memphis en was zoals wel vaker weer boos op de VAR. ,,Memphis is effectief, snel en sterk. Hij is een geweldige speler, daarom hebben we hem gehaald. Hij is een echte persoonlijkheid. Bij Barcelona wordt het maximale geëist en daar gaat hij perfect mee om”, aldus Koeman, die vond dat de 1-0 van Athletic afgekeurd had moeten worden. ,,Er werd overduidelijk een overtreding gemaakt op Braithwaite. Dat moet de scheidsrechter al zien, maar anders toch zeker de VAR.”

Frenkie de Jong

Niet alleen Memphis, ook Frenkie de Jong maakte indruk. ,,Zijn passes waren geweldig en hij raakte zelf de lat. Daarnaast had Memphis de zege veilig kunnen stellen na een prachtige pass van De Jong”, zag El Mundo Deportivo. ,,De Jong heerst”, kopt Marca. ,,Hij was zowel defensief als offensief beslissend. Het was De Jong die Barcelona bij de hand nam.” De Catalaanse krant Sport gaf De Jong, net als Memphis, een 8 als rapportcijfer.

Antoine Griezmann moest het in tegenstelling tot Memphis en De Jong behoorlijk ontgelden bij de media. ,,We twijfelen of hij wel op het veld stond”, aldus AS. ,,Griezmann speelt verstoppertje”, vindt Marca. ,,Koeman verwacht van hem dat hij na het vertrek van Messi de ster is, maar Griezmann doet alles behalve de kar trekken. Memphis laat zien dat Griezmann echt een paar versnellingen bij moeten schakelen. Aan deze Griezmann heeft Barcelona niets.”

Volledig scherm Antoine Griezmann werd onder vuur genomen in de Spaanse pers. © REUTERS

