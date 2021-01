Spaanse media lovend over Frenkie de Jong: ‘Dirigent op het middenveld’

Sport beoordeelde het optreden van de Oranje-international met een 7. ’Hij moest zich zien te onderscheiden tegen een compact verdedigende tegenstander, maar zijn loopacties waren briljant. Vooral die in minuut 27', schreef de krant. De Jong tekende tegen Huesca voor zijn tweede treffer van het seizoen.



Zijn coach Ronald Koeman was tevreden met het optreden van de middenvelder. ,,We kunnen verbeteren in onze eindpass, door ons goed te positioneren op het veld. Ik ben blij met de goal van Frenkie, omdat we willen dat onze middenvelders meer in de zestien van de tegenstander komen. We hopen effectiever te zijn, zodat we wedstrijden makkelijker winnen.”