Spaanse media kritisch op falend Barça: ‘De Jong moet beter in zo’n grote wedstrijd’

In de Spaanse media komen de Nederlanders er vandaag niet best vanaf na de nederlaag van Barcelona bij Real Madrid (2-1). Ronald Koeman moest als verliezend coach tactisch zijn meerdere erkennen in Zinédine Zidane, zo stellen de kranten, terwijl Sergiño Dest en Frenkie de Jong louter onvoldoendes scoren.

Vooral de in de rust gewisselde Dest moet het ontgelden. De ex-Ajacied beging een ‘doodzonde’ toen hij in de muur wegdook en de inzet van Toni Kroos van richting veranderde waardoor Real op 2-0 kwam. In El Desmarque krijgt de Nederlandse international van Amerika een 2 voor zijn matige optreden. ,,Dit zijn fouten die je als Barcelona-speler niet mag maken. Waar keek hij naar?‘’

Volgens El Desmarque ging Frenkie de Jong niet zo opzichtig de mist in, maar ook hij komt niet verder dan een mager vijfje. ,,Hij veranderde tijdens de wedstrijd drie keer van positie, maar was op geen enkele beslissend, hoewel hij ook geen grote fouten maakte.‘’

Ook in Diario Sport krijgt De Jong - net als Dest - een 5. ,,Hij verhuisde weer naar het middenveld en wilde alles tegelijk doen: verdedigen, rennen, controleren, passen, aanvallen... Hij wilde teveel doen, soms moet je kalm blijven. Hij had zichzelf beter in de hand moeten houden.‘’

El Periódico geeft De Jong eveneens een 5, Dest zelfs een 4. Marca deelt geen cijfers uit, maar is ook kritisch op De Jong die zijn stempel niet kon drukken. ,,Hij was hier en daar en overal, maar kon de wedstrijd niet controleren. Barcelona heeft een veel beter optreden van hem nodig in zo'n grote wedstrijd.‘’

In Mundo Deportivo krijgt Dest (‘hij voegde helemaal niets toe') slechts één ster. De Jong wordt met twee sterren (van de maximaal drie) iets milder beoordeeld.

Kritiek is er ook op trainer Ronald Koeman. ,,Zidane doet het weer’', kopt Marca. ,,Zidane was Ronald Koeman tactisch de baas. Na een aantal wijzigingen kregen de Catalanen pas in de slotfase voet aan de grond.‘’

,,In een gekke wedstrijd die zelfs Koeman zenuwachtig maakte, werd Barça overtroffen door Madrid‘’, zo meent El Periódico. ,,En vooral omdat de ploeg voor zijn smakeloze eerste helft een zeer harde straf kreeg. Het team van Zidane eindigde als koploper, terwijl Koeman protesteerde bij scheidsrechter Gil Manzano omdat hij niet wilde fluiten voor een penalty.‘’

Volledig scherm Frenkie de Jong (l) kon in de Clásico zijn stempel niet drukken. © EPA

Ook AS roept Zidane uit tot de grote winnaar. De krant benadrukt dat Real vlak na de zege op Liverpool het zonder Varane, Ramos, Carvajal en Hazard moest doen, Lucas Vázquez zag uitvallen en na de tweede gele kaart van Casemiro met tien man eindigde. ,,Een prestatie van een coach die nooit tevreden is met de klus die al is geklaard, maar altijd naar kijkt naar wat nog gedaan moet worden.‘’