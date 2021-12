Spaanse media hekelen Frenkie de Jong: ‘Voor een handtekening van 86 miljoen is hij een mislukking’

FC Barcelona doet na de winterstop niet meer mee in de Champions League. Na de kansloze nederlaag in München tegen Bayern duwen de Spaanse media hun pennen in gif. ,,De nachtmerrie duurt nu al sinds 14 augustus 2020.”

Xavi Hernández, de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman bij Barça, rekende er de voorbije dagen nog op dat zijn formatie in de Allianz Arena ‘geschiedenis’ zou schrijven. Nog nooit won FC Barcelona bij Bayern, en ook gisteravond kwamen de Catalanen niet eens in de buurt van een zege. Door het verlies en de overwinning van Benfica op Dinamo Kiev (2-0) ‘degradeert’ FB Barcelona naar de Europa League.

Quote Het ontbrak Frenkie aan overtui­ging Bayern heerste op alle fronten, zag ook Diario AS. ,,FC Barcelona liet bij de degradatie uit de elite van Europa al zijn tekortkomingen.” De Spaanse krant maakte een metafoor met de harde wetten uit de natuur. ,,Bayern München zette Barça opzij als een vermoeide tijger die eigenlijk te lui is om op een jonge gazelle te jagen maar wel doet wat de natuur van hem verwacht. Barcelona gaat daarentegen terug naar de donkere tijden.”



,,Barcelona heeft nog een lange weg te gaan om met de beste clubs te concurreren.", schreef Mundo Deportivo. ,,Xavi heeft veel werk voor de boeg.”

Typerend, zo zagen veel Spaanse media, was dat de Duitse kampioen in de zes groepswedstrijden 22 keer scoorde. Barcelona schoot er in dezelfde serie van twee in. Bayern won zes keer, Barcelona verloor drie keer, alledrie met 3-0. Marca rekende voor dat FC Barcelona sinds 2017 pas tien (!) had gescoord in Europa. ,,En nu wacht de Europa League, een competitie waarin Barça nooit had gedacht ooit in de te acteren.”

Frenkie de Jong kijkt naar het scorebord na wéér een goal van Bayern.

Veel Spaanse kranten plaatsen de eliminatie van FC Barcelona in perspectief. Als sinds de zomer van 2020 hobbelen de Catalanen achter de feiten aan. Toen won Bayern München in Lissabon met 8-2. ,,De nachtmerrie begon toen en loopt tot op de dag van vandaag door, met als laatste dieptepunt de degradatie naar de Europa League. De vernederende avond in Portugal markeerde het einde van een sportief tijdperk en legde de huidige economische en sportieve crisis bloot. De wederopbouw zal langer duren dan verwacht omdat er nog steeds spelers zijn die niet passen in project-Xavi.”

In dat komende proces van Xavi werden de namen van Frenkie de Jong, Memphis Depay en/of Luuk de Jong niet specifiek genoemd, maar eufemistisch uitgedrukt waren de kritieken over de inbreng van Frenkie en Memphis gisteravond niet heel positief, zo schreef Marca.



,,Geen enkele spelers was opgewassen tegen de kaakslag van Bayern. Alleen Dembélé deed af en toe iets magisch, maar meer dan wat vonkjes waren het niet.”

,,Memphis Depay scoorde nog niet voor Barça in de Champions League, en juist gisteren tegen Bayern wachtte zijn ploeg op zíjn goals.” Om er enigszins verzachtend aan toe te voegen: ,,Maar hij kreeg ook amper ballen. Hij was eenzaam opgesloten. Machteloos. Wanhopig.”

Over Frenkie de Jong, die terugkeerde in de basis nadat hij tegen Real Betis uit voorzorg aan de kant was gehouden, was Marca toeschietelijker. ,,Hij probeerde het wel, een blok vormen op het middenveld, maar het ontbrak hem aan overtuiging en offensieve vastberadenheid.”



AS ging een (flinke) stap verder als het om De Jong ging. ,,Frenkie toonde geen persoonlijkheid in zijn spel. Heel verwerpelijk. Zijn handtekening kostte 86 miljoen euro, maar hij speelt alsof het hem niets interesseert. Een mislukking.”



De krant was verder zeer kritisch over doelman Marc-André ter Stegen. ,,Hij is al geruime tijd een geest. Onbeweeglijk bij de 1-0 van Thomas Müller en apathisch bij het schot van Leroy Sané. Hij hoort al lange tijd niet meer tot de elite van de selectie, zoals FC Barcelona nu niet meer hoort bij de elite van Europa.”