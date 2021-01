Spaanse media: FIFA schort schorsing gokkende Trippier op

Komt er ooit nog een vierde wereldti­tel voor Van Gerwen?

2 januari Wat Michael van Gerwen op het WK liet zien, past goed bij zijn dartsjaar 2020. Soms lukte er heel veel, op belangrijke momenten was het vaak net niet. Of helemaal niet, zoals in zijn kwartfinale tegen de ontketende Dave Chisnall vrijdagavond. Van Gerwen in topvorm had Chizzy op z’n minst het vuur na aan de schenen gelegd, maar een extra versnelling zat er dit keer niet in.