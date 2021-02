Spaanse media: De Jong ‘reusachtig’ op ‘epische bekeravond Barcelona’

videoDe Spaanse media komen vandaag woorden tekort om de spectaculaire comeback van Barcelona in het bekerduel bij Granada (3-5) te omschrijven. Lof is er voor trainer Ronald Koeman, die bij Antoine Griezmann het beste naar boven heeft gehaald, terwijl de opnieuw trefzekere Frenkie de Jong wordt geroemd om zijn veelzijdigheid.

‘Episch Barça klampt zich vast aan de beker op een gekke avond’, zo kopt Mundo Deportivo, die De Jong prijst voor zijn cruciale rol. ,,Hij was een van de uitblinkers, want naast het maken met de 3-4 - zijn zesde doelpunt van het seizoen en zijn derde in de laatste vier wedstrijden - toonde hij opnieuw zijn veelzijdigheid door Umtiti aan het eind van de wedstrijd af te lossen als centrale verdediger.’’

Lees ook Frenkie de Jong schiet Barça na worsteling met Granada naar halve finale Copa del Rey

Volledig scherm Frenkie de Jong (l) viert zijn belangrijke goal voor Barcelons met Martin Braithwaite. © AFP

,, Met 2-1 werden ze een beetje zenuwachtig en daar hebben we gebruik van gemaakt,’’ citeert de krant de Nederlands schutter. De Jong zag hij na de 2-0 van Granada somber in. ,,Maar Antoine’s eerste doelpunt bracht het geloof bij ons terug. Deze wedstrijd laat zien dat we mentaal heel goed zijn.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Reusachtig’’, zo omschrijft Diario Sport het optreden van De Jong, die wordt beloond met een 8. ,,Op het middenveld kon Barcelona door zijn defensieve arbeid hoog druk blijven zetten. De Jong had genoeg van de gevechten me zijn tegenstanders, maar onderging het als een kampioen en weigerde de handdoek in de ring te gooien.’’

Ook El Periódico geeft De Jong een 8. ‘Barça in de halve finale na een orgie van doelpunten’ kopt de krant. ,,Twee fouten van Umtiti stonden leken een goede wedstrijd te verpesten met drie schoten op de paal, maar Griezmann De Jong en Alba maakten het af.’’

‘Van ruïne tot glorie’, kopt AS. ,Toen Barça in puin lag en Granada in glorie, kwam het Blaugrana-team terug uit de hel in een epische wedstrijd die in extra tijd met 3-5 werd beslist.’’

Marca staat vooral ook stil bij de rol van Antoine Griezmann, die onder Koeman is opgeleefd. De Fransman was in Granada bij vier van de vijf goals betrokken. ,,De Griezmann van 2021 heeft dankzij Koeman cijfers om in te lijsten en is nu de speler die Barcelona wilde. De Fransman schittert aan het begin van het jaar en waarschijnlijk bleef zijn mooiste weken sinds hij bij de Catalanen aankwam.’’

Volledig scherm Ronald Koeman juicht na de comeback in Granada. © REUTERS

Volledig scherm Jordi Alba (l) viert feest met Antoine Griezmann na de 3-5. © EPA